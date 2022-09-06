Приштина, Сербия, 6 сентября, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 6 сентября провел встречу с главой агентства по борьбе с коррупцией Улом Булешкаем.

ATA, албанское государственное новостное агентство Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили ключевые индикаторы, позволяющие оценить эффективность борьбы с коррупцией, а также составление антикоррупционной стратегии офисом премьер-министра Косово.

Стороны отметили, что агентство должно осуществить пересмотр законодательства об индикаторах коррупционной активности в Косово с целью уточнения законодательных рамок борьбы с коррупцией.