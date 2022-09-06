Скопье, 6 сентября, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра Северной Македонии по вопросам евроинтеграции Боян Маричич возглавит переговорную делегацию Северной Македонии в рамках переговоров о евроинтеграции.

Правительство Республики Северная Македония Боян Маричич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, решение о создании переговорной структуры было одобрено правительством Северной Македонии 5 сентября.

Напомним, с 2020 года при переговорах о присоединении к ЕС новых стран – членов используется новая методология, предложенная президентом Франции Эммануэлем Макроном, что осложняет применение опыта евроинтеграции других стран для Албании и Северной Македонии. Начало переговоров о вступлении этих стран в ЕС было положено летом 2022 года.