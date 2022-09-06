Баку, , 23:13 — REGNUM Болгария может рассчитывать на бесперебойные поставки природного газа из Азербайджана не ранее января 2025 года. Об этом в ходе своего пребывания в Баку заявил болгарский министр энергетики Розен Христов, передает БНР.

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По словам Христова, встретившегося со своим азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым, София изучит возможности доставки соответствующих энергоносителей и составит план их бесперебойной подачи болгарским потребителям.

«У Софии и Баку есть много проектов в этой сфере», — резюмировал Христов.

Напомним, глава энергетического ведомства Болгарии находится в Баку с рабочим визитом. Целью его пребывания в Азербайджане является подписание окончательной договорённости о снабжении болгарских промышленных и бытовых потребителей азербайджанским газом.

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