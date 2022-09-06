Рига, , 23:06 — REGNUM Министерство внутренних дел Латвии будет не в состоянии оплачивать свои сентябрьские счета за электроэнергию, заявил 6 сентября журналистам глава ведомства Кристапс Эклонс.

ВС Латвии Mod.gov.lv

«В октябре оплатить счета за электроэнергию будет нечем. Мы в тупике», — цитирует слова министра портал Delfi.

При этом Эклонс пожаловался, что возглавляемое им министерство «проделало огромную работу для экономии энергоресурсов», но все объекты ведомства «сильно устарели», так что МВД «будет вынуждено не выполнять задачи по экономии энергопотребления».

Одним из вариантов решения проблемы министр внутренних дел Латвии считает выделение дополнительных средств министерством финансов.

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