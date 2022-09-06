Минск, , 23:07 — REGNUM Суд в Белоруссии вынес приговор правозащитнице Марфе Рабковой и ещë девяти молодым людям, проходящим с ней по одному делу. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

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Александру Францкевичу суд назначил 17 лет лишения свободы, Ахикиро Гаевскому-Ханадо — 16 лет, Марфе Рабковой — 15 лет, Алексею Головко — 12 лет, Павлу Шпетному — 6 лет, Никите Дранцу — 6 лет, Александру Козлянко — 6 лет, Андрею Чепюку — 6 лет, Андрею Марачу — 5 лет, Даниилу Чулю — 5 лет.

Кроме того, обвиняемых обязали выплатить штрафы на общую сумму более 73 тысяч белорусских рублей (1,7 млн российских рублей).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 человек обвинили в создании и участии в анархистских группах «Революционное действие» и «Народная самооборона», совершавших преступления экстремистской направленности.