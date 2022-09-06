Екатеринбург, , 22:23 — REGNUM Российский футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга подписал 27-летниего нидерландского центрального нападающего «Астаны» Рая Влута. Об этом 6 сентября сообщили на официальном сайте клуба из Казахстана.

Команда Урал Алексей Колчин © ИА REGNUM

Сумма трансфера составила 250 тысяч евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 800 тысяч евро.

В текущем сезоне Рай Влут, выступая за «Астану», принял участие в 19 матчах за клуб из Нур-Султана во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и получил две желтые карточки.

11 сентября «Урал» в матче девятого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с московским «Торпедо». Встреча пройдет в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».