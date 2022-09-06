Улан-Батор, , 22:08 — REGNUM В Монголии продолжается официальный визит вице-премьер-министром, главой МИД Лаосской Народно-Демократической Республики Салымсай Коммасит. 5 сентября с ним встретился президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Флаг Монголии

Ухнаагийн Хурэлсух заявил, что развитие отношений и сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии играет важную роль во внешней политике Монголии. Также он выразил уверенность, что две страны совместными усилиями справятся с пандемией и напряженной международной ситуацией.

«Я рад, что Лаос поддержал инициативы, направленные на борьбу с изменением климата и опустыниванием, включая общенациональную кампанию «Миллиард деревьев», и что страны будут укреплять сотрудничество в области лесовосстановления», — отметил Ухнаагийн Хурэлсух.

Со своей стороны, Салымсай Коммасит передал президенту Монголии послание от президента Лаоса Тхонглуна Сисулита и пригласил его посетить Лаос в удобное время в рамках мероприятий по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Лаосом. Глава МИД Лаоса подтвердил, что его страна поддержит Монголию в стремлении стать партнером по диалогу АСЕАН и присоединиться к региональным процессам, таким как Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество.

Как сообщили в пресс-службе администрации президента Монголии, в ходе встречи обсуждались международные и региональные вопросы, а также двустороннее сотрудничество в сферах торговли, экономики, инвестиций, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, туризма, транспорта и окружающей среды.