Вашингтон, , 22:01 — REGNUM Если китайская армия совершит «наступательные манёвры» на Тайвань, ей не стоит «ждать поблажек» от США, заявил 6 сентября замначальника штаба американских ВВС Клинтон Хайнот.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Клинтон Хайнот «В полной мере мы будем атаковать логистику и сделаем так, что будет весьма трудно проводить наступательные манёвры против наших друзей».

Представитель Пентагона добавил, что Пекин должен предвидеть такую возможность, ему пора «задуматься над этим».

Читайте также: Китай обещает принять меры против поставок США оружия Тайваню на $1,1 млрд

Напомним, формально США не признают независимость Тайваня и высшее руководство США открыто не называет Китай своим врагом. Однако политика США говорит об обратном.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России: Китай вправе принимать меры на фоне ситуации с Тайванем