Париж, , 21:46 — REGNUM Франция встанет на сторону Греции и Кипра, если возникнет угроза для их суверенитета, заявила 6 сентября министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Такое заявление она сделала по итогам встречи в Афинах с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

При этом греческий министр рассказал о «беспрецедентных» заявлениях президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обещавшего Афинам жёсткий ответ в случае продолжения «греческих провокаций».

«Они неслыханные. Они предосудительные. Но мы не остановимся и не боимся. В нашей истории мы сталкивались с более серьёзными опасностями. Мы отвергаем неоосманские претензии… Мы уверены в наших союзах и наших партнерах», — заявил при этом Дендиас.

«Франция уже заявляла, и я повторю, что она будет на стороне Греции и Кипра в случае угрозы их национальному суверенитету. Если что-то такое произойдет, мы подписали соглашение, 21-я статья которого гласит, что у двух сторон будет взаимопомощь», — добавила министр иностранных дел Франции.

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