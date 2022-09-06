Владивосток, , 21:40 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 6 сентября, дал поручение проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма по итогам обсуждения этого вопроса на заседании президиума Государственного совета.

Туризм

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Напомним, что 5 сентября губернатор Приморского края, глава рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт"Олег Кожемяко предложил создать министерство по делам туризма. Он объяснил это тем, что в государственном управлении есть некоторая разобщенность в вопросах туризма, так как нет профильного министерства.

Глава Ростуризма Зарина Догузова уже на заседании президиума Госсовета предложила наделить её ведомство полномочиями управления госпрограммой по развитию туризма.

Однако, вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ответ на предложение Кожемяко заявил, что существующая система, которая регулируется Ростуризмом, Минстроем и профильным зампредом правительства является вполне оптимальной.

Но Догузова не согласилась с той позицией, что сейчас Ростуризм выступает в качестве федерального органа, который ответственен в качестве исполнителя государственной программы «Развитие туризма».

«Это не так, Владимир Владимирович», — сказала Догузова.

Чернышенко тем не менее заявил, что правительством эта идея не поддерживается и вообще, 75% средств по государственной программе «Развитие туризма» идут на строительство туристической и сопутствующей инфраструктуры, которую курирует профильное министерство — Минстрой.

Тем не менее российский лидер поручил проработать этот вопрос.

«Поработайте дополнительно», — сказал Путин.