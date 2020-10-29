Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток. Глава государства будет работать в столице Приморского края 6–7 сентября.

6 сентября Путин ознакомится с ходом военных стратегических командно-штабных учений «Восток-2022», проведёт расширенное заседание президиума Государственного совета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.

Затем на площадке VII Восточного экономического форума (ВЭФ) президенту представят интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока. После этого в режиме ВКС Путин пообщается с модераторами ключевых сессий форума. Также он проведёт рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

7 сентября Владимир Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ. Тема форума в этом году — «На пути к многополярному миру».

В течение дня запланированы двусторонние встречи президента РФ с зарубежными лидерами, приглашёнными на ВЭФ-2022. Стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня, говорится в сообщении на сайте Кремля.

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