Путин поручил создать межгосударственные туристические организации
У России есть партнёры для развития туризма на международном уровне. Об этом 6 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ.
Путин и Шойгу улыбнулись после доклада Евкурова на учениях «Восток-2022»
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу улыбнулись, выслушав доклад замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова о ходе учений «Восток-2022». Видеозапись об этом распространил 6 сентября телеканал «Звезда».
В кадре Путин, улыбаясь, говорит начальнику Генштаба России Валерию Герасимову, что «Евкуров только сам видит, и всё, но докладывает начальнику Генерального штаба». Затем Путин поворачивается к Шойгу, и они вместе по-доброму смеются.
Путин: на Каспии можно возродить курортную зону на мировом уровне
В России нужно приложить усилия для развития туристско-рекреационных комплексов на Северном Кавказе. Об этом 6 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ.
Путин: нужно проработать создание федеральных курортов на Дальнем Востоке
Государство должно учесть огромную популярность отдыха на море среди граждан России. Об этом 6 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ.
Путин отметил успехи Дальнего Востока в развитии туризма
Опыт Дальнего Востока в развитии туризма нужно учесть при разработке решений в отрасли, имеющих отношение ко всей стране в целом. Об этом 6 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ.
Песков: на сессии с Путиным на ВЭФ не будет разговора о мобилизации
Тема мобилизации не запланирована для обсуждения на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 6 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Необходимо возрождать судостроение на Дальнем Востоке — Путин
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловска-Камчатского поддержал возрождение на Дальнем Востоке судостроения и судоремонта, сообщается на сайте Кремля.
Развитие туризма пополнит бюджеты малых городов — Путин
Туристическая отрасль обладает огромным экономическим мультипликативным эффектом. Об этом 6 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ.
Камчатка представила Путину мастер-план развития столицы края
Губернатор Камчатки Владимир Солодов 5 сентября представил президенту России Владимиру Путину основные направления мастер-плана развития Петропавловска-Камчатского, сообщается на сайте Кремля.
Туризм должен стать доступен гражданам с разным доходом — Путин
Необходимо сделать всё возможное, чтобы путешествия стали по-настоящему доступными в России. Об этом 6 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ.
Солодов попросил у Путина кешбэк для бизнеса
Губернатор Камчатки Владимир Солодов на встрече с президентом России Владимиром Путиным 5 сентября попросил для бизнеса компенсации из бюджета для выполнения обязательств по льготам населению в районах Крайнего Севера, сообщается на сайте Кремля.
Путин проводит закрытое совещание с Шойгу и Герасимовым
Президент России Владимир Путин 6 сентября провёл совещание в закрытом режиме с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, начальником Генерального штаба Вооружённых Сил РФ — первым заместителем министра обороны Валерием Герасимовым. Об этом 6 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент Путин прибыл на военный полигон учений «Восток-2022»
Президент РФ Владимир Путин побывал 6 сентября на учениях «Восток-2022» на полигоне Сергеевский в Приморье, где провёл совещание и посмотрел военные учения.
Путин во Владивостоке встретится с зарубежными лидерами
В рабочей повестке президента России Владимира Путина во Владивостоке запланирован ряд мероприятий, в числе которых посещение военных стратегических командно-штабных учений «Восток-2022», заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях и другие, сообщается на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин участвует в работе ВЭФ-2022
Президент РФ Владимир Путин прибыл 6 сентября во Владивосток для участия в VII Восточном экономическом форуме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Путин: развитие внутреннего туризма в России выходит на первый план
Развивать необходимо не только традиционные туристические направления, но и те регионы, кому только предстоит обрести популярность среди отдыхающих. Об этом 6 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ.
Путин: мы убеждены, что туризм должен быть вне политики.
Владимир Путин проводит расширенное заседание президиума Государственного совета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.