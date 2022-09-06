Нижний Новгород, 6 сентября, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Несмотря на многочисленные просьбы жителей Нижнего Новгорода, жалующихся на резкое похолодание, власти города не включат отопление в жилых домах до тех пор, пока среднесуточная температура воздуха не снизится до плюс 8 градусов по Цельсию на протяжении пяти дней. Об этом сообщили в мэрии столицы Приволжья.

Znamkaluga.ru Батарея отопления

Вместе с тем, муниципалитет решил досрочно начать отопительный сезон для социальных учреждениях — в школы, детские сады и медицинские учреждения тепло обещают пустить уже в ближайшие дни.

В нижегородской мэрии отмечают, что отопление дадут только в те соцучреждения, в которых на данный момент есть техническая возможность — то есть, где завершился ремонт отопительной системы и хватает нагрузки котельных.