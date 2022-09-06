Москва, 6 сентября, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Попытки Евросоюза заместить российский газ на своем рынке приведут к негативным для входящих в него стран последствиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил экономист Василий Колташов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский газ

По его словам, поставки «голубого топлива» из других стран будут обходиться Европейскому союзу (ЕС) существенно дороже. Это подорвет саму основу европейской промышленности, которая долгие годы процветала за счет дешевых и доступных энергоресурсов из России.

«Сейчас страны Евросоюза хвастаются тем, что они заполнили свои газовые хранилища на 80-90%. Между тем этот газ в хранилищах составляет лишь часть от необходимых объемов газа для потребления зимой. В результате российский газ все равно будет нужен. Попытка найти альтернативу российскому газу приведет к тому, что этого газа будет катастрофически нахватать. И за этот газ придется переплачивать. Высокие цены на газ будут созданы усилиями Европейского союза как-то навредить России. При этом будет утеряно важнейшее преимущество промышленных предприятий Евросоюза — это опора на относительно дешевые энергоресурсы. Потому что и рабочая сила, и недвижимость, и транспорт в ЕС являются дорогими. И это для ЕС будет являться проблемой», — сказал Колташов.