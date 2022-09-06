Москва, 6 сентября, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Россия возобновит поставки своего газа в страны Евросоюза, но уже на более выгодных для себя условиях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил экономист Василий Колташов, комментируя решение перевести оплату поставок газа по трубопроводу «Сила Сибири» в рубли и юани.

ИА REGNUM Газ

По словам эксперта, со временем Россия сумеет диверсифицировать свои поставки газа, в значительной степени перенаправив их в Азию. Таким образом она сможет полностью заменить западный рынок восточным.

«В результате Евросоюз, когда он захочет получить российский газ, должен будет серьезно договариваться, потому что спрос на этот газ будет определен в других странах и будет иметь новых адресатов. Такой ситуации, как сейчас с сокращением добычи уже не будет. Поэтому следствием расширения поставок в рамках континентальной торговли будет преодоление в спаде добычи Газпрома и таким образом получения максимума выгод. В результате российский газ на европейский рынок вернется. Но это произойдет в совершенно новых политических и экономических обстоятельствах, которые, возможно, будут сформированы событиями этой осени и зимы», — сказал Колташов.