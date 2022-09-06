Москва, 6 сентября, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Россия способна перенаправить часть своих экспортных потоков газа из стран Евросоюза в азиатские государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил экономист Василий Колташов, комментируя решение перевести оплату поставок газа по трубопроводу «Сила Сибири» в рубли и юани.

ИА REGNUM Газ

При этом эксперт отметил, что полностью перевести в Азию все объемы газа, которые Россия экспортировала в Евросоюз, пока не представляется возможным.

«С точки зрения переноса торговли Россия смещает свою торговлю газом на восток, и это приводит к тому, что Евросоюз начинает остро испытывать нехватку дешевого российского газа. Весь рынок дисбалансируется. Сейчас Россия не может рассчитывать, что весь свой газ она сможет продавать на территории Китая или других азиатских стран. Но все идет к тому, что Россия будет увеличивать поставки газа в страны континентальной Евразии, Юго-Восточной Азии», — сказал Колташов.