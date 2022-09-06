Бухарест, , 20:22 — REGNUM Абсолютное большинство жителей Румынии не поддерживают введенные Евросоюзом политические и экономические санкции против России. Об этом 6 сентября со ссылкой на результаты данных статистического агентства «Евробарометр» сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как утверждают социологи, после объявления руководством ЕС «дополнительных мер воздействия» на Российскую Федерацию благосостояние ухудшилось у 47% опрошенных румын. Еще 25% респондентов считают «большой ошибкой» политику Бухареста в отношении Москвы на фоне энергетического кризиса в Румынии.

Опрос «Евробарометра» проводился выборочно среди пяти тысяч жителей различных регионов Румынии. Опрошенные представляли все слои трудоспособного населения страны в возрасте от 18 до 70 лет.

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