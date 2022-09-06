Курск, 6 сентября, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Жёлтый уровень террористической опасности в Курской области продлён до 22 сентября, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале 6 сентября.

Kremlin.ru Роман Старовойт

«В Курской области действие желтого уровня террористической опасности продлеваем с 7 сентября на 15 суток до 22 сентября», — написал глава региона.

Старовойт призвал жителей соблюдать бдительность. О подозрительных гражданах, предметах, беспилотных летательных аппаратах можно сообщать по номеру 112.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние несколько суток курский посёлок Тёткино три раза подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Утром 6 сентября в результате обстрела был повреждён зерноток, трансформаторная станция, ЛЭП. В настоящее время электроснабжение посёлка восстановили.