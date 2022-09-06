Подгорица, 6 сентября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Черногория может последовать примеру Хорватии и отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на солнечные панели, поскольку правительства в регионе все больше осознают важность солнечных электростанций на крышах домов и компаний в качестве меры для решения энергетического кризиса.

Установка солнечных панелей

Министерство экономического развития и туризма Черногории объявило, что готовит новый комплекс мер по ослаблению давления энергетического кризиса в ближайшие месяцы. Одной из мер, которые будут предложены министру финансов Александру Дамьяновичу, станет отмена НДС на солнечные панели.

По словам министра экономического развития и туризма Горана Джуровича, отмена НДС на солнечную энергию направлена ​​на более быстрый переход на возобновляемые источники энергии. Это также улучшит надежность снабжения в долгосрочной перспективе и поможет гражданам и экономике в случае сбоев на рынке и низкого уровня воды в водохранилищах гидроэлектростанций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Хорватии первым в регионе отменило НДС на солнечные панели, чтобы ускорить переход энергии и обеспечить подачу электроэнергии. В своем заявлении министерство Черногории напоминает об этом шаге своих соседей.

В Хорватии НДС на солнечные панели составляет 25 процентов, а в Черногории ставка НДС составляет 21 процент.