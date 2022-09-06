Ленинградская область, 6 сентября, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» вернулась в Кронштадт. Легенда отечественного флота завершит свой 64-летний путь по воде — отныне ей предстоит новая жизнь на суше, сообщает пресс-служба АНО «Остров фортов».

АПЛ К-3 «Ленинский комсомол»

«Возвращение К-3 «Ленинский комсомол» в Кронштадт — это очень символичный и трогательный этап. Легенда отечественного подводного флота, которая после трех десятилетий добросовестной службы долгие годы находилась под угрозой утилизации, наконец, держит путь в свой новый дом — Музей военно-морской славы, где ее ждет достойное будущее. Вместо того, чтобы «быть распиленной на иголки», К-3 продолжит служить своей стране, выполнять просветительские и воспитательные задачи как живое воплощение славной военно-морской истории, технического гения конструкторов и героизма наших моряков», прокомментировала событие руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

На борту баржи «Атлант» в настоящее время проводятся работы по разделению прочного корпуса К-3 на две части. Это необходимо для выгрузки и транспортировки лодки по суше: в случае перевозки «Ленинского комсомола» целиком пришлось бы значительно увеличить масштаб работ по разбору дорожных конструкций, что фактически «обездвижило» бы весь Кронштадт. Части лодки будут разделены по отсеку-донору (заменяет подлинный реакторный отсек, который был выпилен и утилизирован в предыдущие годы по соображениям радиационной безопасности). Они будут воссоединены уже после установки в здание Музея военно-морской славы.