Саратов, 6 сентября, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Центр общественного видеонаблюдения на предстоящих выборах представили в Саратове. Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук выразил уверенность, что выборы в регионе должны пройти открыто, демократично и гласно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В центре общественного видеонаблюдения, развернутого на базе межрегионального юридического института Саратовской государственной юридической академии, установили экраны, персональные компьютеры, подготовили для тестирования сеть. В дни выборов (9-11 сентября) видеонаблюдение будет проводиться на всех избирательных участках и во всех 47-и территориальных избирательных комиссиях области.

Мониторинг подсчета голосов избирателей будет вестись в центре, здесь же оценят ситуацию специалисты в области права и политологии. Представители всех политических партий, участвующих в региональных выборах, оценили предстоящую работу центра.

Напоминаем, в Саратовской области с 9 по 11 сентября 2022 года будут проходить выборы губернатора, депутатов областной думы седьмого созыва и выборы в органы местного самоуправления.

К выборам изготовили 1 845 747 бюллетеней. Данное количество бюллетеней соответствует численности проживающих на территории Саратовской области избирателей по состоянию на 1 июля 2022 года.

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