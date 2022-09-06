Ижевск, , 11:37 — REGNUM На базе Штаба городских проектов «Лифт» в Ижевске открылся ситуационный центр корпуса общественных наблюдателей на выборах. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Удмуртии на своей странице в социальной сети.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам главы корпуса Степана Чиркова, главная задача ситуационного центра — это обеспечение общественного контроля за ходом избирательных кампаний, консолидация общественных организаций и политических партий для участия в мониторинге, а также информационное сопровождение этой работы. Центр будет работать до начала процедуры подсчета голосов.

Вместе с начало работы центра запущена горячая линия, на которую может обратиться как общественный наблюдатель, так и любой избиратель республики. 9–10 сентября линия будет работать с 8:00 до 20:00 по местному времени, в последний день выборов 11 сентября операторы будут принимать обращения с 7:00 до 0:00.

Председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод почеркнул, что готовность к выборам в республике высокая. Он заверил, что будет сделано все возможное для проведения выборов в законном и открытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению Центризбиркома республики выборы главы Удмуртии и депутатов Государственного совета будут проходить 9, 10 и 11 сентября. Около 6 тыс. наблюдателей будут задействованы в избирательной кампании на территории республики. Будут сформированы выездные группы, которые в ходе голосования будут выезжать на избирательные участки, где есть спорные моменты или обращения граждан. В период с 9 по 30 августа обучение для работы на избирательных участках прошли около 4,5 тыс. наблюдателей.