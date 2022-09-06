Берлин, 6 сентября, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Киевский режим не сможет «вернуть» Крым под свой контроль, и причиной такой ситуации является политика канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает 6 сентября обозреватель издания Die Welt Кристоф Шильтц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

По его утверждению, «с Олафом Шольцем [киевский режим] конфликт не выиграет. Похоже, что немецкий канцлер боится Путина».

«Мировое сообщество уже давно смирилось с возвращением полуострова в состав России… Возврат Крыма — это химера», — написал обозреватель Die Welt.

По мнению Шильтца, в сложившейся ситуации Киеву стоит озаботиться не химерами, а реальными задачами, например, не потерять контроль над остатком Донбасса до конца текущего года.

«Без поставок тяжёлого вооружения в ближайшее время Киев будет не в состоянии вернуть себе ни одну из утраченных областей», — подчеркнул Шильтц, добавив, что Германия не готова снабжать ВСУ современной бронетехникой.