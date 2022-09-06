Вашингтон, 6 сентября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Не сегодня возникли проблемы отношений США и России, написал 6 сентября бывший американский министр обороны Уильям Перри в статье для Outrider. Вашингтон во многом виноват, причём он сознательно действовал против Москвы ещё с конца прошлого века.

Бывший министр обороны США Уильям Перри

По словам Перри, действия НАТО в середине 90-х годов по расширению, которые были восприняты Москвой как вызов, — это ещё не всё. Этим не исчерпываются разрушающие отношения шаги США.

Отметив, что активное включение в ряды НАТО стран, против которого он сам выступал, свидетельствовали о неспособности Запада «уважать жизненно важное значение этой ядерной державы для мирового порядка», Перри упомянул и дефолт в России 1998 года.

ИА REGNUM) и игнорирование её твёрдого мнения о расширении НАТО укрепило сложившееся в России убеждение, что мы не воспринимаем их всерьёз». Уильям Перри «Сочетание бездействия Запада во время финансового кризиса в России (якобы США пытались помочь РФ. — Прим.) и игнорирование её твёрдого мнения о расширении НАТО укрепило сложившееся в России убеждение, что мы не воспринимаем их всерьёз».

Он признался, что Россию западные страны не уважали после того, как СССР прекратил своё существование, проиграв в Холодной войне.

Стоит отметить, что на данный момент в риторике Запада преобладает формулировка «Россия — это угроза». И эта формулировка упорно транслируется западными официальными лицами не одно десятилетие.