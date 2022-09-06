Вашингтон, 6 сентября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Посол США в России Джон Салливан досрочно завершил свою работу на этом посту по семейным обстоятельствам, сообщает сегодня, 6 сентября, газета Politico, ссылающаяся на слова самого Салливана.

Kmu.gov.ua Посол США в России Джон Салливан

По утверждению дипломата, он спешно покинул Россию в связи с тяжелым онкологическим заболеванием своей жены — Грейс Родригес, которая умерла от рака 5 сентября. Салливан подчеркнул, что завершение его работы на посту посла США в Москве не было связано с политикой Вашингтона или со специальной военной операцией России на территории бывшей УССР.

Напомним, посол США Джон Салливан покинул Москву 4 сентября. Он был назначен на эту должность в декабре 2019 года предыдущим президентом США Дональдом Трампом.