Москва, 6 сентября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Стенограмма заявления о России верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля не предоставлена Москве. Напрашиваются соответствующие выводы, сообщил 6 сентября журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Лавров

Говоря о заявлении Борреля, в котором он радикально («фашистская Россия») высказался о РФ, причём потом было сказано, что это ошибся переводчик, Лавров рассказал, что Москва направила запрос стенограммы выступления на испанском языке.

«Нам её не дают, — сообщил Лавров. — Мы будем добиваться полной ясности, и если мы сегодня не получим эту стенограмму на испанском языке, то мы сделаем соответствующие выводы».

Если окажется, что Боррель действительно так сказал о России, то не ясно, как с ним дальше можно вести какую-то дипломатическую работу.

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