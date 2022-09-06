Москва, 6 сентября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Новый банк развития БРИКС и пул условных валютных резервов стали хорошим примером практического взаимодействия стран пятерки в сфере финансов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе VIII Парламентского форума БРИКС.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Они уже доказали свою эффективность, внеся вклад в реализацию многих проектов в странах БРИКС, и продолжают укреплять свои международные позиции. Среди перспективных направлений развития этих финансовых институтов особенно подчеркну инициативы, направленные на укрепление расчетов в национальных валютах, а также на создание международной резервной валюты на основе корзины национальных валют государств пятерки», — сказала парламентарий.

Матвиенко считает, что вклад в реализацию этих инициатив может внести и взаимодействие по парламентской линии.