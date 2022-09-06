Волгоград, 6 сентября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Мощный современный высокооснащённый логистический комплекс одной из популярных российских онлайн-площадок появится в Волгограде, сообщает 6 сентября пресс-служба администрации региона.

Пресс-служба госкорпорации Ростех Транспортно-логистические роботы

Соглашение о сотрудничестве подписали глава Волгограда Владимир Марченко и соучредитель, генеральный директор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук. В Дзержинском районе города на площади 100 тысяч квадратных метров будут принимать товар от поставщиков, сортировать, формировать заказы. Инвестиционной проект станет самым крупным логистическим объектом в регионе.

«Уверен, что сотрудничество будет продуктивным. Порядка пяти тысяч человек могут быть задействованы в работе компании в регионе, в значительной части это молодёжь. Новые возможности появляются для наших больших и малых компаний», — отметил губернатор Андрей Бочаров.

Строительство комплекса планируют завершить к 2024 году.