Анкара, 6 сентября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В случае агрессивных шагов Греции против Турции Анкара может перейти к решительным мерам, заявил 6 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Комментируя события с участием ВВС Турции и действий Греции, Эрдоган сказал: греческие власти знают, что Анкара готова к решительным действиям.

Он аргументировал это тем, что Афины «уже не предпринимают шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе» и, вероятно, не станут опрометчиво действовать.

Реджеп Тайип Эрдоган «В противном случае, как я уже говорил ранее, в любой момент может быть нанесён удар».

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Напомним, в конце августа между Турцией и Грецией обострилась напряжённость: Анкара обвинила Афины в том, что они задействовали ЗРК С-300 против F-16 ВВС Турции.