Москва, 6 сентября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Страны БРИКС способны внести существенный вклад в стабилизацию глобальной экономики и постпандемийное восстановление. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе VIII Парламентского форума БРИКС.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко

«Сегодня мир как никогда нуждается в проведении ответственной экономической политики. Бесконечное использование политических рычагов давления, введение необоснованных санкций уже поставило мировое хозяйство на грань рецессии», — сказала она.

По словам Матвиенко, выход из ситуации видится в учете интересов всех участников мировой торговли, включая развивающиеся страны и государства с формирующимся рынком.

«И, конечно, в рамках БРИКС важно планомерно работать над укреплением торгово-экономического взаимодействия на основе стратегии экономического партнерства на период до 2025 года. Дополнительный импульс сотрудничеству предаст и соглашение о взаимной административной помощи в таможенных делах, которое в настоящий момент прорабатывается на экспертном уровне», — добавила спикер Совфеда.