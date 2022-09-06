Москва, 6 сентября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Газовый кризис не вынудит Германию пойти на отмену антироссийских санкций, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 6 сентября в ходе своего выступления в ведомстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фрау Бербок

Она обвинила Россию в «шантаже» через использование «несостоятельных технических причин», говоря о ситуации вокруг газопровода «Северный поток». Поставки газа по нему сокращены из-за отсутствия турбин.

По словам Бербок, теперь звучат призывы против антироссийских санкций, которые якобы препятствуют дальнейшим поставкам газа.

«Мы должны ясно сказать, что мы не поддадимся», — подчеркнула глава МИД Германии.

Угрозу для энергетической безопасности ФРГ, которая якобы исходит от России, Бербок призвала устранить через «полное освобождение от зависимости от ископаемой энергетики».

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти не раз отвергали обвинения в использовании энергоносителей в качестве оружия политического давления.

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