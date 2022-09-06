Париж, , 15:52 — REGNUM Французская федерация плавания потребовала «немедленного открытия» тридцати общественных бассейнов, закрытых ради экономии, передает BFM TV.

Плавание. Бассейн Aquilatin

«Эти закрытия имеют прямые последствия для всех детей и взрослых, которые не смогут научиться плавать», — поясняет федерация плавания во Франции.

С каждым годом число утопающих продолжает расти. Федерация плавания считает, что ответственность каждого местного органа власти заключается в том, чтобы предоставить каждому гражданину место для обучения плаванию — одно из основных навыков, отсутствие которого может привести к трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, столкнувшись с растущими ценами на энергоносители, которые затрагивают все аспекты повседневной жизни Франции, такие как коммунальные услуги, плавательным бассейнам также приходится затягивать пояса.

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