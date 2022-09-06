Санкт-Петербург, 6 сентября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Премьера литературно-музыкального перфоманса «Россия, не бойся, мы с тобой…» в исполнении актёров театров Петербурга и музыкантов Донецкой государственной филармонии состоится 8 сентября на Марсовом поле в центре Северной столицы. Событие приурочено ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда и годовщине освобождения Донецка от фашистских захватчиков.

Афиша перфоманса «Россия, не бойся, мы с тобой…»

Как сообщили 6 сентября в медиацентре Санкт-Петербурга, культурная акция станет отправной точкой культурного обмена городов-побратимов Санкт-Петербурга и Мариуполя.

В ходе литературно-музыкальной композиции в исполнении чтецов, солистов, в сопровождении фортепиано, гуслей и оркестра прозвучат стихотворения поэтов Великой Отечественной войны и письма жителей блокадного Ленинграда, а также наших современников из сражающихся с неонацистами городов Донбасса.

Текст композиции создан в 2017 году актрисой БДТ им. Г. А. Товстоногова Александрой Куликовой. Музыку сочинила петербургский композитор Елизавета Панченко. В перфомансе участвуют актёр Молодёжного театра на Фонтанке Борис Драгилёв, певцы — лауреаты международных конкурсов и фестивалей Наталья Чувьюрова и Александр Пахмутов (Россия). Музыкальный руководитель проекта и дирижёр — первая скрипка камерного оркестра Донецкой филармонии Валерия Путря (ДНР).

Мероприятие организовано Санкт-Петербургским государственным Домом народного творчества, Общественной палатой Санкт-Петербурга, Проектным офисом культурных инициатив «Культурная столица» при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

Прямой эфир премьеры перфоманса будет доступен пользователям интернета 8 сентября в 23:00 мск на портале Культура. РФ, в социальных сетях, а также в сообществе Дома народного творчества Санкт-Петербурга ВКонтакте: vk.com/DNTSPB.

Как стало известно, в ходе визита в Петербург Донецкого симфонического оркестра будет заключено соглашение о партнёрстве Донецкой государственной академической филармонии и Санкт-Петербургского государственного Дома народного творчества.

Кроме того, 8 сентября в 16:00 в историческом парке «Россия — Моя история» (Бассейная ул., 32) пройдет открытая репетиция вечерней программы и встреча донецких артистов с жителями блокадного Ленинграда.