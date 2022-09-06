Уфа, , 15:40 — REGNUM Механизмы промышленной ипотеки под 5% годовых будут апробированы в индустриальном парке «Уфимский» и особой экономической зоне «Алга» в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что в Башкирии запускают механизм промышленной ипотеки, который премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал в ходе совещания со своими заместителями 5 сентября.

Отмечается, что в республиканском минпроме считают, что уменьшение издержек на приобретение новых производственных площадей ускорит запуск серийного выпуска критической номенклатуры, в первую очередь необходимой для достижения технологического суверенитета (около двух тысяч позиций по сырью, комплектующим и материалам).

Сообщается, что Башкирия станет пилотным регионом, где апробируют механизмы промышленной ипотеки под 5% годовых. Этот механизм будет использован в индустриальном парке «Уфимский» и особой экономической зоне «Алга», пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в индустриальном парке «Уфимский» за счет промышленной ипотеки намерены реализовать проект по строительству производственного комплекса для размещения будущих резидентов индустриального парка. В особой экономической зоне «Алга» планируют создать объекты энергетической инфраструктуры для обеспечения электроэнергией резидентов этой территории.

Сообщается, что в Башкирии уже известны компании, которые желают воспользоваться промышленной ипотекой, общая сумма которой, предположительно, в 2022 году составит более 2,2 млрд рублей, в 2023 году — порядка двух млрд рублей.

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