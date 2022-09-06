Москва, , 14:22 — REGNUM Промышленная ипотека — новый механизм, его идея состоит в том, чтобы российские компании могли получить дешевые и долгосрочные кредиты на покупку производственной недвижимости, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Ипотека

«По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова , кредиты на покупку площадок, обеспеченных инфраструктурой, будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых.

Для инновационных технологических компаний ставка будет ещё ниже — 3%. В условиях закрытых внешних рынков капитала и необходимости быстрого развития импортозамещающих проектов в промышленности и технологической сфере эта мера должна облегчить предприятиям расширение производства и запуск новых инвестиционных проектов, увеличить число рабочих мест.

С учетом предлагаемой верхней планки льготного кредита 500 млн рублей, что, по словам Мантурова, позволит приобрести до 10 тыс. кв. м производственной недвижимости, этот механизм, скорее всего, рассчитан в основном на средний бизнес.

Мера представляется вполне правильной, однако ее полезность будет в конечном итоге зависеть и от других факторов, влияющих на экономическую эффективность проектов, в частности, обеспеченности предприятий необходимым оборудованием и комплектующими, а также наличия достаточного спроса на производимую продукцию», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России подготовило постановление о запуске программы промышленной ипотеки, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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