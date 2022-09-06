Москва, 6 сентября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы 6 сентября оштрафовал на 50 тыс. рублей заслуженную артистку России Татьяну Рудину за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

По данным журналистов, решение суда пока не вступило в силу. Его можно будет обжаловать. Суд признал актрису виновной в распространении через соцсети негативных отзывов о проведении спецоперации по денацификации б. УССР.

Сообщается, что Рудина не пришла на судебное заседание.

Стоит отметить, что на 14 сентября планируется рассмотрение дела о дискредитации Вооружённых сил РФ актрисой Кристиной Асмус. Её также обвиняют в распространении негативной информации в соцсети.