Роли, США, , 14:57 — REGNUM Более 100 учеников одной из школы американского штата Северная Каролина были крещены без разрешения их родителей, сообщает 6 сентября The Hill.

Крещение

Инцидент произошел в частной школе Northwood Temple Academy в Фейетвилле. «Сегодня у нас более 100 учащихся средних и старших классов спонтанно заявили о своей вере и крестились сегодня. В ближайшие пару дней мы опубликуем больше фотографий этих ярких моментов!» — написало руководство школы на официальной странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Позднее школа принесла извинения, поскольку учебное заведение обычно уведомляет и приглашает родителей присутствовать на любых крещениях, которые происходят на ее территории, и «ни один из преподавателей не собирался делать что-либо за спиной родителей или каким-либо тайным способом».