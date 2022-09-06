Москва, 6 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. На территории бывшей УССР США осуществляют концепцию средней неядерной войны, подталкивая процесс в сторону ядерного, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому агентству БелТА.

Григорий Фадеев ИА REGNUM Сергей Кургинян

Политолог отметил, что в противостоянии на территории бывшей УССР имеет место традиционная русская медленная раскачка, но как только эта раскачка будет завершена, возымеет место совсем иное качество ведение боевых действий со стороны России. Но и уже сейчас видно, что процесс движется в определенном (не благоприятном для бандеровцев) направлении.

«На самом деле ситуация заключается в том, что все происходит очень медленно при очень впечатляющем сопротивлении, то есть не рушится оборона совсем, удерживается некий параметр. Но оно идет в одну сторону, и мы все это видим… Поэтому, они эту кампанию проиграют, если не развернут все совершенно в другом направлении, совершенно иным способом… Они будут пытаться сделать что-то другое. Но это вовсе не значит, что Россия, не введя достаточно крупных стратегических изменений может выстаивать в долговременном, на десятилетия, конфликте с Западом», — заявил Кургинян.

По его словам, парадоксальным образом сейчас Россию спасает только то, что территория бывшей УССР — не в НАТО, а все остальные страны уже в НАТО, и они не решаются напасть на Россию, боясь того, что конфликт перерастет в терминальную фазу. Именно поэтому сейчас слышатся разговоры и предложения о том, чтобы та или иная страна вышла из НАТО.

«Все время хочется получить все больше серого пространства не НАТО-вского, в котором будет много достаточно эффективного вот этого пушечного мяса, куда можно будет поставлять и поставлять эту технику. Это американская концепция средней войны. Когда страны не хотят выяснять отношений с помощью ядерного конфликта, то возможна средняя война. Идет сейчас такая, средняя. И они ее пытаются все время вытянуть в глобальную, все шарахаются, а они снова вытягивают. И неизвестно, чем кончится это колебание на грани», — продолжил эксперт.

В нынешней же ситуации бандеровская хунта может пока что только хотеть завоевывать населенные пункты, но, если не произойдет коренного перелома хода военной кампании не в военном, а ином аспекте (смена правил игры), успех будет только на стороне России.