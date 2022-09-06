США ведут с Россией среднюю войну в серой зоне на грани ядерной — Кургинян
Москва, 6 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. На территории бывшей УССР США осуществляют концепцию средней неядерной войны, подталкивая процесс в сторону ядерного, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому агентству БелТА.
Политолог отметил, что в противостоянии на территории бывшей УССР имеет место традиционная русская медленная раскачка, но как только эта раскачка будет завершена, возымеет место совсем иное качество ведение боевых действий со стороны России. Но и уже сейчас видно, что процесс движется в определенном (не благоприятном для бандеровцев) направлении.
По его словам, парадоксальным образом сейчас Россию спасает только то, что территория бывшей УССР — не в НАТО, а все остальные страны уже в НАТО, и они не решаются напасть на Россию, боясь того, что конфликт перерастет в терминальную фазу. Именно поэтому сейчас слышатся разговоры и предложения о том, чтобы та или иная страна вышла из НАТО.
В нынешней же ситуации бандеровская хунта может пока что только хотеть завоевывать населенные пункты, но, если не произойдет коренного перелома хода военной кампании не в военном, а ином аспекте (смена правил игры), успех будет только на стороне России.