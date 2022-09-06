* запрещённая в России организация

Москва, 6 сентября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Гражданин РФ, который намеревался вступить в киевскую националистическую организацию «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и уехать на территорию б. УССР для участия в боевых действия на стороне бандеровцев, задержан в столице России. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Москве и Московской области.

Ukr-online.com Задержание

«УФСБ России по городу Москве и Московской области задержан гражданин РФ, планировавший вступить в [киевскую] экстремистскую националистическую организацию «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что задержанное лицо проживало в Москве, являлось сторонником праворадикальных националистических взглядов и намеревалось выехать на территорию бывшей УССР для того, чтобы участвовать в боевых действиях против военных Вооружённых сил (ВС) РФ.

Кроме того, уточняется, что во время обыска в доме задержанного были найдены и изъяты средства связи, специальная военная экипировка, а также националистическая литература и символика.

«Задержанный дал признательные показания. На основании полученных результатов оперативно-разыскной деятельности следственным подразделением Управления в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 282.2 УК России «Участие в деятельности экстремистской организации», и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следственные действия в отношении 187 участников интернет-сообществ «Колумбайн» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Маньяки; культ убийств» (радикальная неонацистская группировка с территории б. УССР) были проведены в 46 российских регионах.