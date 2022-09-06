Бухарест, 6 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Руководство крупнейшей бюджетной авиакомпании Румынии — Blue Air — объявило о продаже своих основных активов и прав на осуществление международных и региональных рейсов. Об этом 6 сентября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

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Согласно официальной информации, нововведение связано с тяжелым финансовым положением структуры. При этом речь о полном банкротстве предприятия не идет.

Напомним, Blue Air является одним из ведущих румынских авиаперевозчиков. За 17 лет своего существования услугами компании воспользовалось более 32 млн человек.