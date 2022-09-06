Москва, 6 сентября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. К 10 сентября в столице ожидается потепление. Об этом АГН «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парк осенью

По его прогнозу к этой дате, столбик термометра в городе поднимется до 16 градусов тепла.

«Начиная с пятницы, погода существенно изменится, температура повысится на 1-2 градуса, в пятницу ожидается от плюс 12 до плюс 14-15 градусов, а в субботу и воскресенье даже до плюс 16 градусов», — сказала Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 6 сентября ожидаются местами небольшие осадки