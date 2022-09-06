Москва, 6 сентября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Поддержка жителями России специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР на протяжении шести месяцев остаётся стабильно высокой, находясь в диапазоне 70-73%. Это следует из обнародованных 6 сентября данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

Уточняется, что всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с марта по август 2022 года и в нём принимали участие 1,6 тыс. совершеннолетних жителей РФ. Максимальный размер погрешности с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

«На протяжении полугода мониторинга общественная поддержка решения о проведении специальной военной операции на [территории б. УССР] остается стабильно высокой и находится в диапазоне 70-73%», — говорится в сообщении и добавляется, что в августе 70% респондентов высказались в поддержку спецоперации, 18% заявили, что скорее всего ее не поддерживают и ещё 12% затруднились с ответом.

Также указывается, что жители РФ не меняют своё мнение о целях спецоперации и 39% участников опроса в августе назвали таковыми: защитить Россию, разоружить киевский режим и не дать разместить на этой территории военные базы НАТО.

При этом отмечается, что уровень общественного протестного потенциала с апреля 2022 года составляет не более 12%, в то время как в начале 2022 года он составлял 18-21%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Новосибирске на фасаде школы №24 открыли мемориальную доску в честь ефрейтора Камиля Хабибназарова, погибшего в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР.