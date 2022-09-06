София, , 13:26 — REGNUM Группа пограничников из Бургасской области на юго-востоке Болгарии обвиняется в пособничестве в проникновении на болгарскую территорию сотен нелегальных мигрантов. Об этом 6 сентября сообщает БНР.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

По предварительным данным, сотрудники пограничной полиции одного из контрольно-пропускных пунктов на болгарско-турецкой границе в течение длительного времени переправляли нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки в государства Западной Европы через Болгарию.

Сообщается о задержании 10 болгарских правоохранителей. Если их вина будет доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до семи лет.