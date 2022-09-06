Москва, 6 сентября, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Учёными в рамках второго рейса экспедиции «Арктический плавучий университет — 2022» был проведён ряд почвенно-экологических исследований на территории архипелага Земля Франца-Иосифа. Исследователями были охарактеризованы и отсняты ландшафты, проанализирована общая геохимическая обстановка, а также описаны почвенные разрезы и отобраны образцы для дальнейшего изучения. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

Mnr. gov.ru В нацпарке «Русская Арктика» провели исследования о влиянии изменения климата и деятельности человека на полярные экосистемы

Полевые научно-исследовательские работы проводились на островах Греэм-Бэлл, Хейса, Матильды и Земля Вильчека архипелага Земля Франца-Иосифа.

«Глобальная цель экспедиции — детализировать и обновить фрагменты участков государственной почвенной карты И. С. Михайлова по российской Арктике. Результаты исследования также позволят оценить влияние глобального изменения климата и антропогенной деятельности на уровень продуктивности и скорости трансформации наземных экосистем в Арктике», — рассказал к. б. н. Дмитрий Никитин, научный сотрудник отдела биологии и биохимии почв почвенного института им. В. В. Докучаева.

Целью лабораторных работ является создание коллекции штаммов микроорганизмов, которые способны к деградации нефтепродуктов в условиях полярного климата.

«Создание такой коллекции может послужить хорошим фундаментом к дальнейшей работе по созданию биопрепаратов для очистки арктических ландшафтов от нефтепродуктов. Кроме того, собранная коллекция позволит провести скрининг (отбор) полярных штаммов микроорганизмов, способных синтезировать новые антибиотики, необходимые для лечения острых инфекционных заболеваний», — добавил Никитин.

В ходе работ на территории архипелага Земля Франца-Иосифа было отобрано более 60 почвенных образцов для дальнейшего изучения.

Отметим, что национальный парк «Русская Арктика» — самая северная и крупнейшая особо охраняемая природная территория России. Нацпарк был основан 15 июня 2009 года. «Русская Арктика» включает в себя территории северной части острова Северный архипелага Новая Земля с прилегающими островами. В 2016 году к нацпарку присоединилась территория заказника «Земля Франца-Иосифа». Задачами является сохранение исторического, культурного и природного наследия российской Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, исследователями в ходе рейса экспедиции «Арктический плавучий университет-2022» на островах архипелага Земля Франца-Иосифа был выполнен ряд полевых геологических исследований. Специалисты Арктического научного центра при участии сотрудников особо охраняемой природной территории проводили работы на островах Греэм-Белл, Земля Вильчека, Хейса, Алджера и Матильды архипелага Земля Франца-Иосифа.

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