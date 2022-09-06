Гардез, Афганистан, 6 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Четыре средние школы для девочек были открыты три дня назад в Гардезе, административном центре афганской провинции Пактия. Ещё одна средняя школа заработала в уезде Чамкани. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Darivoa.com Школа для девочек

Согласно источникам, это решение об этом было принято директорами учебных учреждений, никакого нового распоряжения от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не поступало.

Источник в уезде Чамкани сообщил, что в августе во время визита министра внутренних дел Сираджуддина Хаккани вожди племён и религиозные деятели потребовали вновь открыть школы для девочек старше шестого класса.

Собеседники отмечают, что власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не издавали официального приказа об открытии школ в этой провинции.

Вот уже год, как девочек старше шестого класса не пускают в школу. Несмотря на критику граждан и международного сообщества, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор не согласились вновь открыть их.