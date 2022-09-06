Москва, 6 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Российские магазины бренда одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома из Швеции H&M должны окончательно закрыться 30 ноября 2022 года. Об этом 6 сентября сообщает телеграм-канал Mash.

Nissy-KITAQ Магазин H&M

По данным источника, сотрудниками названной компании в России было получено письмо от руководства, в котором указывается, что, согласно предварительным данным, российские магазины бренда будут закрыты 30 ноября 2022 года.

Также в письме уточняется, что затем на протяжении двух недель будет осуществляться вывоз остатков продукции и оборудования из арендованных помещений, а 15 декабря 2022 года работникам должны выплатить компенсацию.

В то же время отмечается, что некоторые торговые точки шведской компании в регионах РФ могут быть закрыты до указанного срока.

Отметим, 18 июля компания H&M объявила о сворачивании своего бизнеса в России из-за проблем с ведением работы и якобы нестабильной политической ситуацией.