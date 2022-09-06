Алеппо, Сирия, , 12:00 — REGNUM Боевики совершили нападение на базу правительственных войск на севере Сирии. Об этом 6 сентября сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на заявление источника.

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По данным источника, взрыв прогремел в штабе сирийских войск в городе Тадеф провинции Алеппо.

«Им (боевикам) удалось взорвать здание после того, как они проникли в него и установили в нем мины-ловушки, что привело к убийству и ранению нескольких снайперов, которые укрылись внутри», — сказал источник.