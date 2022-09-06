Москва, 6 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Пока нет мыслей о том, чем именно займусь после того, как оставлю свой пост пресс-секретаря президента России Владимира Путина. Об этом сегодня, 6 сентября, в интервью телеканалу РБК заявил Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

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По словам пресс-секретаря президента РФ, он пока не думал об этом, но без дела точно сидеть не собирается.

«Если буду востребован, мне предложат что-то другое. Если не буду востребован, то тогда надо будет искать самому, придумывать», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, визит президента РФ Владимира Путина в Донбасс состоится, когда придёт время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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