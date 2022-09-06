Стокгольм, 6 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Партия Зеленых хочет выделять 800 млн долларов в год, чтобы сделать лесное хозяйство в Швеции более устойчивым. Об этом 6 сентября заявили ее лидеры на пресс-конференции, пишет издание Aftonbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

По словам представителя партии, в настоящее время в Швеции расчищены большие лесные массивы, что ставит под угрозу биоразнообразие. Причина, по мнению Партии зеленых, заключается в том, что многим владельцам леса трудно зарабатывать деньги на устойчивом использовании своего леса и тем самым поглощать больше углерода.

Поэтому партия хочет противодействовать этому, предоставляя ежегодную государственную финансовую поддержку собственникам, которые готовы позволить лесам простоять дольше.

«Я убежден, что шведский народ ожидает от нас сохранения лесов и делает все возможное, чтобы не потерять последние остатки естественных лесов в нашей стране», — заявил лидер Зеленых Пер Болунд.