Чагчаран, Афганистан, 6 сентября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В городе Фирузкух, административном центре афганской провинции Гор, врачи оставляют пациентов одних и спешат на общую молитву, опасаясь агентов министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока. Об этом источники сообщили газете «8 Собх».

Erwin Lux Молитва

По словам собеседников издания, агенты министерства патрулируют город и заставляют людей посещать общие молитвы.

Согласно этим источникам, врачи боятся допросов и преследований со стороны агентов этого ведомства, оставляют незавершённым лечение пациентов и отправляются на общую молитву.

По словам источников, даже пациенты, которым трудно совершать богослужения, покидают клиники из-за страха перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили в большинстве провинций Афганистана, что все магазины и общественные заведения должны закрываться на время ежедневного пятикратного намаза, и все должны посещать общую молитву.