Москва, 6 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Россия в любой момент готова вернуться к обсуждению с Эстонией темы границы. Об этом сегодня, 6 сентября, заявил директор Второго европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Сергей Беляев, передают РИА Новости.

ChaozChris Эстония

По его словам, Россия никогда не была сторонниками радикальных мер. Договоры о границе в том виде, как они были подписаны в 2014 году, Российскую Федерацию вполне устраивают.

«Но если Эстония в одностороннем порядке решит переписать договор о границе, то преступать наши национальные интересы мы никому не позволим. Соответствующая реакция будет незамедлительной», — подчеркнул Беляев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Эстонии появилась инициатива отозвать подпись под договором 2014 года о границах с Россией.

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